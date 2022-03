Benjamin Ledig : après le twerk à l'église, il s'en prend au Coran en vidéo, les internautes en colère

Tout buzz est-il bon à prendre, même le mauvais ? Si on a un peu de mal à y croire, c'est pourtant ce que semble être en train de se dire Benjamin Ledig. Depuis près d'un mois maintenant, le TikTokteur enchaîne en effet les polémiques avec ses vidéos postées sur la plateforme.

Benjamin Ledig s'attaque au Coran

Ainsi, après avoir dansé en crop top et mimé une fellation dans une église catholique, puis après s'être étonnamment habillé avec une kippa, le jeune influenceur a décidé de s'en prendre cette fois-ci à la religion musulmane. Dans une nouvelle nouvelle vidéo postée sur son compte Tik Tok (supprimée depuis), on peut tout simplement le voir se moquer du Coran en détournant son utilisation.

"Tout ce qu'il y a écrit à l'intérieur me paraît très intéressant mais pour autant ça ne m'intéresse pas, a-t-il balancé, plus provocateur que jamais. Alors ce livre me servira peut-être à laver les vitres. On peut aussi l'utiliser pour caler un meuble. Ou alors pour laver ma table."

Puis, comme si ce n'était pas suffisant, il l'a ensuite jeté à la poubelle après avoir déclaré : "Vous l'avez compris, j'en ai strictement rien à foutre de ce qu'il y a d'écrit à l'intérieur. Et non, je ne suis pas obligé de respecter un Dieu parce que vous, vous y croyez. Donc vous vous en doutez, je ne vais pas en faire grand chose".

Les internautes en colère contre le vidéaste

Une vidéo surprenante quand on sait que Benjamin Ledig a récemment exigé une protection policière en déplorant les menaces sur sa vie, et alors même qu'il s'était excusé une première fois pour ses précédents contenus, qui n'a bien évidemment pas manqué de faire réagir les Internautes. Aussi, même si ce Tik Tok semble avoir disparu de son compte, celui-ci tourne désormais partout sur Instagram et Twitter et se retrouve au centre de nombreuses critiques et coups de gueule.

Que ce soit, "Parfois j'me demande si Benjamin Ledig est bien réel. Je sais pas ce qu'il cherche ou s'il est vraiment atteint psychologiquement", "Fav si t'as envie de laver les vitres avec sa tête", "Il vit uniquement pour le buzz, pour le contrer il faut lui retirer sa visibilité" ou encore "Cette vidéo qu'on le veuille ou non est d'une violence inouïe, il s'attaque aux musulmans. Pourquoi ? Pour quelques vues mais quelle honte, il n'a pas la notion de respect", les réactions sont une nouvelle fois unanimes et parfois violentes à son sujet.