TPMP : après des années de doutes (et de moqueries), ce chroniqueur s'est enfin marié

Pour le retour de TPMP ce lundi 29 août 2022, Cyril Hanouna a fait du Cyril Hanouna. L'animateur est passé du coq à l'âne, allant du dossier sur les accusations contre les influenceurs et le clash Magali Berdah VS Booba aux vacances très chaudes de Matthieu Delormeau en passant par l'affaire Paul Pogba et le maraboutage potentiel de Mbappé.

La vie privée des chroniqueurs de l'émission était bien sûr au rendez-vous. On n'en sait pas plus sur les supposées vacances communes de Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli mais, côté vrai amour prouvé, il y a eu un grand pas de fait pour... Gilles Verdez. Son mariage avec Fatou a enfin eu lieu !

Enfin le mariage... mais pas reconnu en France

Enfin car ça faisait cinq ans que le chroniqueur avait demandé la main de celle qui partage sa vie depuis bientôt 10 ans. Tous les téléspectateurs se souviennent encore de sa demande en mariage très gênante, sur laquelle le couple était revenu pour se justifier. Mais cette fois, c'est fait !

Le mariage s'est déroulé au Sénégal. Celui-ci n'est en revanche pas reconnu en France puisqu'il s'agissait d'une cérémonie traditionnelle pour laquelle Gilles Verdez a d'ailleurs choisi le prénom Souleymane. Le couple souhaite tout de même l'officialiser en France "dès que possible". Et bien sûr, toute l'équipe de TPMP sera de la partie, Cyril Hanouna en tête. Le chroniqueur précise même à l'animateur : "sans vous, on ne serait pas marié".

Pour rappel, Gilles Verdez et Fatou sont déjà tous les deux les parents d'enfants nés d'une première union. "Ce sont des familles recomposées, elle a des enfants et j'ai une fille" expliquait-il à Voici, précisant : "On essaye de créer l'harmonie d'une cellule familiale".