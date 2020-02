Tous nos jours parfaits : Elle Fanning fait une rencontre bouleversante dans la bande-annonce

Découvrez la bande-annonce de Tous nos jours parfaits

Alors que À tous les garçons que j'ai aimés 2 (ou À tous les garçons que j'ai aimés : P.S. Je t'aime toujours) débarque le 12 février 2020 sur Netflix, la plateforme nous tease sa nouvelle histoire d'amour qui risque de nous faire lâcher quelques larmes. Sortez les mouchoirs !

Adapté du roman de Jennifer Niven, Tous nos jours parfaits raconte l'histoire de Violet, une adolescente timide dévastée par la mort de sa soeur dans un accident de voiture. Elle va retrouver le sourire grâce à Theodore, un garçon tourmenté et imprévisible, qui semble vouloir en finir. Qui a le plus besoin de l'autre ? Quelle sera l'issue de cette relation bouleversante ? La réponse, le 28 février sur Netflix. En attendant, vous pouvez découvrir la bande-annonce forte en émotions dans notre diaporama.

Le casting composé de...

Au casting, on retrouve Elle Fanning (Maléfique, Teen Spirit, The Neon Demon), Justice Smith (La Face Cachée de Margo, Pokémon: Detective Pikachu), Luke Wilson (Retour à Zombieland), Lamar Johnson (The Hate U Give, X-Men : The Dark Phoenix), Virginia Gardner (Projet Almanac, Halloween), Alexandra Shipp (Love, Simon, Deadpool 2) ou encore Keegan-Michael Key (Get Out, The Predator).