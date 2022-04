Top Chef 2022 : le résumé en tweets de l'épisode 11 avec un dessert à la coriandre, une moustache et Thibaut re-éliminé

Dans Top Chef, il y a trois épreuves qu'on adore par dessus tout : Qui peut battre Philippe Etchebest (et Paul Pairet), la guerre des restos remportée cette année par le concept Philo Saucisse qui a vraiment ouvert et qu'on a testé et la boîte noire. En 2022, celle-ci fêtait ses 10 ans. Et ce n'était pas un cadeau pour les candidats.

Coriandre et céleri en dessert et un duo de choc

Pour fêter cet anniv spécial de l'épreuve de la Boîte noire, la prod de Top Chef 2022 a recruté le chef Sébastien Vauxion. En plus de faire craquer les internautes, ce dernier est aussi doublement étoilé et a la particularité de servir des desserts dans son restaurant. Attention, ce qui suit peut choquer les plus sensibles. Ou au moins ceux qui détestent la coriandre. Car oui, le chef a concocté un dessert aux herbes avec coriandre et céleri au menu.

Un plat qui a mis les candidats en PLS, surtout ceux de la team bleue/violette alias Mickael et Lilian qui n'ont trouvé absolument AUCUN goût. Heureusement, Philippe Etchebest alias le king était là pour tout trouver même si la dégustation avec Paul Pairet n'était pas simple !