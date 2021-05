Top Chef 2021 : pas assez de femmes dans l'émission ? Anne-Sophie Pic déçue

Anne-Sophie Pic fan de Top Chef

C'était durant la saison 10 qu'Anne-Sophie Pic avait fait sa première apparition dans l'émission Top Chef de M6. Un très beau souvenir pour la Cheffe aux 3 étoiles Michelin, qui a notamment confié à Télé-Loisirs, "J'avais beaucoup apprécié ma première participation avec le plaisir de recevoir l'équipe de Top Chef dans ma maison de Valence". A en croire ses propos, elle avait notamment été bluffée par la réactivité des candidats de l'époque, "L'épreuve était autour d'un de mes plats signatures : les berlingots. Et les candidats avaient répondu avec talent à cette épreuve..."

De fait, il n'est alors pas surprenant d'apprendre qu'Anne-Sophie Pic sera de retour ce mercredi 12 mai 2021 dans l'épisode 14 de la saison 12. Toutefois, plutôt que de vanter une nouvelle fois le travail de la production, la Cheffe a préféré mettre le doigt sur une situation qui agace de plus en plus les téléspectateurs : la faible représentation des femmes dans l'émission.

La Cheffe déçue par le manque de femmes

Comme le rappelle Télé-Loisirs, "Après 14 semaines de programme, elle sera la première femme à venir défier les candidats encore en lice". Une situation d'autant plus dommageable qu'avant son arrivée, des chefs hommes étaient déjà passés plusieurs fois à l'écran.

Ainsi, même si Anne-Sophie Pic "ne souhaite pas rentrer dans la polémique", elle regrette que l'équipe de Top Chef ne fasse pas suffisamment d'efforts pour favoriser l'égalité de sexes, "Nul doute qu'aujourd'hui ce n'est pas difficile de trouver des femmes cheffes talentueuses qui auront à coeur de transmettre leur savoir faire et leur vision". Et afin de faire évoluer le programme dans le bon sens, elle s'avoue plus que jamais prête à les aider, "J'ai des noms à proposer...". Et elle n'est pas la seule puisque Pierre Chomet a secrètement inscrit sa femme pour la saison prochaine de Top Chef.

Le message est donc clair : si la situation ne change pas pour la saison 13, il s'agira surtout d'un manque de volonté de la part des producteurs...