Carly (Too Hot To Handle saison 2) et Joey en couple : ils officialisent ❤️

Depuis le tournage de Too Hot To Handle saison 2, Cam et Emily sont toujours en couple, comme Christina et Robert. Melinda et Marvin Anthony, eux, sont séparés. L'ex-candidat des Princes et les princesses de l'amour 4 a d'ailleurs été accusé d'avoir utilisé Melinda pour le buzz et de lui avoir caché ses 4 enfants suite à l'annonce de leur rupture. Marvin a démenti la rumeur sur sa potentielle paternité quelques jours plus tard. Aujourd'hui, c'est un autre couple de l'émission de Netflix qui fait parler sur les réseaux sociaux !

Carly et Joey de nouveau en couple !

Après sa rupture brutale avec Chase, Carly Lawrence s'est rapprochée de Joey : ils sont même allés jusqu'à briser les règles du jeu en s'embrassant. Les deux candidats sont repartis en couple du tournage, mais ont rompu au bout de quelques mois seulement : "Après l'émission, je suis allée à Miami voir Joey. J'y suis restée quelques temps. J'ai dû y aller trois fois en tout", a confié Carly dans l'épisode bilan de Too Hot To Handle. Sauf que la situation a pas mal changé aujourd'hui : Joey et son ex sont de nouveau en couple !