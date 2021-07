Marvin Anthony (Too Hot To Handle) papa de 4 enfants en secret ? Il réagit à la folle rumeur

Alors que les internautes s'attendaient à découvrir Melinda et Marvin Anthony toujours en couple, comme Cam et Emily, lors de l'épisode bilan de Too Hot To Handle saison 2, ils ont été surpris d'apprendre qu'ils n'étaient plus ensemble depuis le tournage. Les deux candidats sont restés assez flous sur les raisons de leur rupture : ils ont seulement expliqué qu'une dispute avait éclaté avant un séjour en amoureux à Tulum, au Mexique. Résultat ? Marvin a annulé leur voyage, mettant ainsi fin à leur relation.

Marvin Anthony père de 4 enfants cachés ?

Sauf que d'après les récentes rumeurs, Marvin Anthony aurait largué Melinda pour "arranger les choses" avec son ex, Neverly, rencontrée dans Les Princes et les princesses de l'amour 4. Certains Twittos l'accusent même de s'être servi de la candidate de Too Hot To Handle saison 2, sur Netflix, pour gagner en capital sympathie et augmenter son nombre followers. Ce n'est pas tout puisque l'ex-candidat des Marseillais VS Le reste du monde 4 se retrouve au coeur d'une autre polémique : il serait papa de 4 enfants... qu'il aurait eus avec 4 femmes différentes.

Marvin Anthony verserait même 17 000 dollars de pension alimentaire à deux mamans de deux de ses enfants. Une folle rumeur à laquelle il a enfin réagi en story sur Instagram : "Faites attention à ce que disent les médias. Je n'ai jamais eu d'enfant. Ma mère était une maman célibataire. L'une de mes plus grandes batailles est d'aider les mères célibataires. J'ai donné une partie de mes 55 000 dollars à des associations en France", a écrit en anglais l'ex-candidat des Princes et les princesses de l'amour 4.