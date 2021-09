Tom Ellis va-t-il reprendre son rôle de Lucifer dans une nouvelle série Netflix ?

C'est Gwendoline Christie (Game of Thrones) qui jouera Lucifer

Au final dans Sandman, le Lucifer sera joué par l'actrice Gwendoline Christie. Elle est surtout connue pour avoir incarné Brienne de Torth dans Game of Thrones et capitaine Phasma dans la trilogie Star Wars (épisodes 7, 8 et 9). Niveau casting, en plus de Gwendoline Christie donc, vous retrouverez Tom Sturridge (Good Morning England), Vivienne Acheampong (Sacrées Sorcières), Boyd Holbrook (The Predator), Charles Dance (Game of Thrones) ou encore David Thewlis (Harry Potter).

Quant au pitch de Sandman, Allociné précise : "La série suit les personnes et les lieux affectés par Morpheus (Tom Sturridge), le roi des rêves, alors qu'il répare les erreurs cosmiques - et humaines - qu'il a commises au cours de sa vaste existence".

Pourquoi Tom Ellis n'a pas repris son rôle ? Neil Gaiman a répondu

Sur Tumblr, un(e) internaute avait demandé à l'auteur : "Je me demande, puisque Netflix possède à la fois Sandman et Lucifer, pourquoi Tom Ellis ne joue pas Lucifer dans la série Sandman ? Et cela signifie-t-il que les 2 séries ne seront pas connectées ?". Neil Gaiman avait alors répondu : "La théologie et la cosmogonie de Lucifer sont très éloignées de celles de Sandman. C'est 'inspiré' de Sandman, mais on ne peut pas facilement adapter la version Lucifer pour revenir à Sandman, si vous voyez ce que je veux dire. (...) Il semblait plus facile et plus amusant que la version Sandman de Lucifer soit, eh bien, beaucoup plus proche de la version Sandman de Lucifer".

Pour rappel, plusieurs adaptations au cinéma ont été envisagées. En 2013 par exemple, le producteur David S. Goyer (Man of Steel, Batman VS Superman) prévoyait un film Sandman avec Joseph Gordon-Levitt, un projet qui n'a jamais vu le jour.