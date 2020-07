Tom Ellis (Lucifer) opéré, il rassure ses fans... et se moque de sa femme

Tom Ellis n'est visiblement pas aussi invincible que son personnage de Lucifer Morningstar dans la série Lucifer, qui a été renouvelée pour une ultime saison 6, alors que la saison 5 débarque le 21 août sur Netflix. Ce jeudi 23 juillet 2020, l'acteur de 41 ans a dû subir une opération de la gorge, dans le plus grand secret. S'il n'a pas dévoilé les raisons de cette opération chirurgicale, il a tenu à rassurer ses fans.

Tom Ellis (Lucifer) opéré en secret

Visiblement, il va très bien puisqu'il n'hésite pas à se moquer de sa femme Meaghan Oppenheimer, qui prend bien soin de lui : "J'ai subi une petite chirurgie à l'intérieur de ma gorge hier. Tout va bien mais je vous présente mes excuses si quelqu'un à Los Angeles aime la gelée étant donné que ma femme semble les avoir toutes achetées pour mon régime durant ma guérison." Ce à quoi cette dernière a répondu "Toujours le meilleur pour mon homme". Si c'est pas beau ça...

Il donne de ses nouvelles et se moque de sa femme

Une nouvelle façon de montrer aux haters qu'ils sont plus amoureux et heureux que jamais ensemble... Il y a quelques semaines, l'interprète de Lucifer demandait à ses fans de respecter sa femme, avec qui il est en couple depuis 5 ans et qu'il a épousée le 2 juin 2019. "Je sais que j'ai été assez silencieux récemment mais j'ai mes raisons. Je veux que tous mes adorables #Lucifans sachent que ça n'a rien à voir avec vous !!! Vous êtes et serez toujours les plus inspirants. Et à tous ceux qui ne s'en sont pas rendus compte, j'aime @MoppyOpps de tout mon coeur, alors respectez-là.", tweetait-il.