TikTok : La Croix Rouge lance le #PLSChallenge, son challenge de danse pour sauver des vies

S'il y a un réseau social sur lequel on peut se lâcher, c'est bien TikTok . Et pour cause, les tubes se multiplient, au même titre que les chorégraphies rythmées. Qui n'a pas déjà essayé de reproduire celle de Savage Love (Megan Thee Stallion), de Banana (Shaggy) ou encore du remix de Love Story (Taylor Swift) ? Et si, en plus de nous amuser, certaines danses pouvaient sauver des vies ?

La Croix Rouge lance le #PLSChallenge sur TikTok

Afin de sensibiliser aux gestes qui sauvent, La Croix Rouge s'est associée à Konbini pour lancer le #PLSChallenge, un challenge de danse, sur Tiktok. Pour cela, l'association a fait appel à 4 influenceurs, qui se sont chacun appropriés un geste de premiers secours. Ainsi, la tiktokeuse @rose.thr montre comment faire un massage cardiaque, @lenna.vivas (3,3 millions de followers) dévoile le bon geste en cas d'étouffement, @baptistecassagnolle (439 K) illustre la Position Latérale de Sécurité (PLS) et @whatsupclaire (901 K) explique comment réagir en cas d'hémorragie... vous l'aurez compris, toujours en dansant.

Un challenge de danse qui veut sauver des vies

L'objectif : inciter le maximum de personnes à reproduire ces "danses qui sauvent" et comprendre l'importance de connaître les gestes de premiers secours. Une campagne intelligente lorsque l'on sait que la moyenne d'âge des utilisateurs de TikTok va de 13 à 25 ans. Si vous souhaitez aller plus loin et vous initier davantage aux gestes qui sauvent, vous pouvez vous inscrire gratuitement à l'une des formations de la Croix Rouge.