Thomas Chisholm (Top Chef) poignardé par erreur ? Nouvelles révélations surprenantes après son agression

Alors que l'édition 2022 de Top Chef continue ce mercredi 18 mai sur M6, un ancien candidat se retrouve à l'hôpital. Ce lundi 16 mai, on apprenait que Thomas Chisholm, vu dans Top Chef 2021, avait été agressé et poignardé. Selon les premières rumeurs, le pronostic vital du chef était engagé, chose ensuite démentie par son équipe. Depuis, de nouveaux détails sur l'agression ont été dévoilés et c'est surprenant. Selon Le Parisien, c'est par erreur que celui qui est surnommé "Toto" aurait été visé par un coup de couteau.