Thibault Garcia et Vincent Queijo accusés de racisme : une ancienne vidéo polémique refait surface

"Les asiatiques, moi, ça me dégoûte"

Le candidat que vous aviez pu voir dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 sur W9 et le candidat que vous aviez pu suivre dans La Villa des Coeurs Brisés 5 sur TFX sont accusés de racisme. Ce mercredi 6 janvier 2021, une ancienne vidéo avec Thibault Garcia et Vincent Queijo a refait surface sur les réseaux sociaux comme Instagram et Twitter. Cet extrait vidéo date d'il y a "3 ans" comme l'a indiqué le collectif Stop Asiaphobie sur son compte Instagram @stop_asiaphobie2. Il est issu de la vidéo appelée "Bilan de séparation, épisode 21 – S03", qui avait été "mise en ligne le 18 février 2017 sur l'ancienne chaîne YouTube de Thibault Garcia et Shanna Kress".

Dans les images, on peut voir Thibault Garcia (qui est actuellement sur le tournage des Marseillais à Dubaï) et Vincent Queijo (qui est devenu papa pour la première fois avec sa fiancée Rym Renom), avec Shanna Kress et Eddy. Revenant d'un salon de massage, Vincent Queijo lâche : "Eddy, il sait en plus que les asiatiques, moi, ça me dégoûte". Et Thibault Garcia rajoute : "Non, mais moi, c'était des chinoises de merde". Des propos racistes qui ont même été accentués par un geste raciste. "Nous voyons ensuite l'un d'eux caricaturer les asiatiques, en inventant un accent dégradant et ridicule" a ainsi souligné le collectif Stop Asiaphobie.