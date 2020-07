TheKairi78 : son ex-copine de 16 ans en couple avec lui pour le buzz ou l'argent ? Elle répond

L'histoire d'amour entre TheKairi78 (ou TK78), 33 ans, et Julie, 16 ans, était-elle sérieuse ? C'est la question que se posent de nombreux internautes après que Jaouad Daouki, de son vrai nom, a avoué leur relation début juillet. Alors que certains accusent la jeune fille d'être sortie avec le youtubeur uniquement pour le buzz, elle a répondu lors d'une séance de questions/réponses sur Instagram : "Oula j'aurais préféré rester inconnue aux yeux de tous et faire ma vie dans mon coin plutôt qu'avoir ce "buzz" comme tu dis".

Julie en couple avec TheKairi78 pour le buzz ou l'argent ?

D'autres encore l'accusent d'avoir été en couple avec lui pour l'argent. Elle se défend : "Ce sont des gens qui ne me connaissent pas personnellement. Certes ça me fait mal qu'on puisse penser ça de moi mais jamais mes proches m'ont fait cette remarque. Et je n'ai jamais cherché à m'expliquer, je leur laisserai le bénéfice du doute". Alors que certains pensent qu'il lui a acheté des boucles d'oreilles et un sac de luxe, entre autres, elle répond : "Ce sont mes affaires et j'ai jamais annoncé que c'était lui qui me les avait offert".

Vont-ils se remettre ensemble ?

L'affaire a pris de telles propensions qu'elle a reçu des menaces de mort et se fait harceler sur les réseaux sociaux. Pourquoi n'a-t-elle pas changé ou fermé ses comptes suite au bad buzz ? "Car les gens continuent à parler de moi et je souhaite me défendre et défendre mon image. Et aussi à cause des comptes fakes qui se font passer pour moi, je souhaite vous prévenir que ce n'est pas moi".

Les critiques ont été tellement virulentes que le couple a décidé de se séparer, comme l'a annoncé le youtubeur. Y a-t-il des chances qu'ils se remettent ensemble ? Elle répond "Je pense pas que ça soit possible vu que ça a dégénéré" et ajoute "Jamais au grand jamais je ne cracherai sur lui. Je lui souhaite tout le bonheur du monde et une femme qui prendra soin de lui comme il prend soin des personnes qui l'entourent".