TheKairi78 dévoile les raisons de sa rupture avec sa copine de 16 ans

TheKairi78 explique les raisons de sa rupture avec sa copine de 16 ans

Dans une vidéo publiée sur Youtube, il a pris la parole et a expliqué les raisons de leur rupture : "Il y a eu réflexion. Malgré tous les appels que j'ai reçu, j'en ai fais qu'à ma tête. Je ne voulais rien savoir". Que ce soit les internautes ou les autres steamers, tous le conseillaient de la quitter : "Elle n'est pas faite pour toi, elle est trop jeune pour toi". Il a eu un déclic lors de son live Fortnite : "Je me suis écarté, je me suis réfugié dans mon coin et je commençais à tourner autour de mon balcon." Après s'être demandé ce qu'il devait faire, il a eu une longue discussion avec sa copine. "On a décidé elle et moi d'arrêter notre relation, on est resté en de bons termes".

"Cette fille là, je l'aime encore"

Il explique pourquoi ils ont pris cette décision : "Ça partait vraiment beaucoup trop loin. Déjà par rapport à elle, elle est toute jeune, elle ne connaît pas cette pression de Twitter, les trolls, etc. Je ne voulais pas lui gâcher sa vie. On a eu une discussion sérieuse par rapport à ça". Mais s'ils ont décidé de rompre, les sentiments sont toujours là : "Cette fille là, je l'aime encore. Les sentiments ne partent pas comme ça. Je préfère avoir mal tout de suite que plus tard." Avouant avoir eu "peur de tout perdre", il reconnait que ce bad buzz lui a servi de leçon : "Je sais que j'ai fais des erreurs, c'est des erreurs que j'assume totalement. Ca ne se reproduira plus. Je trouverai quelqu'un de mon âge, ou un peu plus ou un peu moins âgée.", même s'il est conscient que ça va le "poursuivre pendant longtemps"...