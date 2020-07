TheKairi78 - le youtubeur de 33 ans en couple avec une fille de 16 ans : "je suis heureux"

En allant faire un tour sur les réseaux sociaux ce jeudi 2 juillet 2020, vous avez certainement vu que tout le monde (ou presque) parlait de TheKairi78 ou TK78. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit de Jaouad Daouki, de son vrai nom, un streamer français qui joue principalement à Fortnite et qui diffuse ses lives sur la plateforme de live Twitch. Celui qui brillait en février dernier en venant en aide à une femme sur le point de se faire agresser en pleine rue fait à nouveau parler de lui mais, cette fois, pour une raison beaucoup plus problématique.

TheKairi78 en couple avec une jeune fille de 16 ans

Et pour cause, il a annoncé sur Twitter être en couple avec une jeune fille de 16 ans : "C'est mon couple et notre choix. Comme vous le savez, il y a une énorme différence d'âge, oui. Mais notre choix a été réfléchi longuement, très longuement." Dans une vidéo Twitter, il s'est exprimé et dit ne pas en vouloir à ceux qui ont exposé sa relation. A ceux qui lui demandent de quitter l'ado, il répond : "Jamais je ne pourrais faire ça. J'en connaissais les conséquences, les retombées mais je vais y faire face".

Il demande aux internautes de ne pas s'en prendre à elle : "elle n'a rien fait. C'est moi l'adulte, c'est moi le responsable. Il ne faut pas la mettre dans tout ça. Elle ne connait pas toute cette pression des réseaux sociaux. Je me sens beaucoup fautif parce que c'est moi qui l'ai mis dans tout ça. Ce n'est pas un michto, c'est elle qui me pousse. Aujourd'hui, malgré ce qui se passe, je suis heureux", ajoute-t-il.

"On s'aime, tout autant bien elle que moi. Je suis heureux, elle est heureuse"

Malgré la polémique, il ne compte pas se faire petit et va continuer son activité comme si de rien n'était : "Je sais que j'ai fais beaucoup de choqués et de déçus, mais y'a pas de problème, j'accepte. Et les gens qui me tourneront le dos, c'est pas grave, c'est normal." Dans un post Twitter, il écrit : "Tant que nos familles sont au courant, tant qu'ils ont eux mêmes accepté la relation tout autant bien que nous. Vous pouvez penser ce que vous voulez, le divulguer, faire passer des informations fausses ou vraies, mais cela ne changera en aucun cas notre relation car ça ne regarde que nous en priorité. On s'aime, tout autant bien elle que moi. Je suis heureux, elle est heureuse." De quoi susciter de nombreuses réactions.