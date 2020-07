TheKairi78 : il annonce avoir rompu avec sa copine de 16 ans... une rupture fake ?

Le youtubeur et streamer français Jaouad Daouki, plus connu sous les pseudos TheKairi78 ou TK78, est en pleine polémique. Face aux rumeurs, l'homme de 33 ans s'est vu obligé de confirmer sa liaison avec une jeune fille de 16 ans. "C'est mon couple et notre choix. Comme vous le savez, il y a une énorme différence d'âge, oui. Mais notre choix a été réfléchi longuement, très longuement." A ceux qui lui demandent de quitter la mineure, il répondait : "Jamais je ne pourrais faire ça. J'en connaissais les conséquences, les retombées mais je vais y faire face".

The Kairi78 annonce sa rupture avec la jeune fille de 16 ans

Mais quelques heures plus tard, le steamer semble avoir changé d'avis puisqu'il a carrément annoncé leur rupture dans un message posté sur Twitter en ce début d'après-midi : "Bonjour les rhey. Après longue réflexion cette nuit, après discussion avec la personne concernée, nous avons tous deux décidé de mettre fin à notre relation." Pourquoi un tel revirement de situation alors qu'il y a quelques heures, il affirmait l'aimer, être heureux et ne pas vouloir la quitter ?

Une rupture pour le buzz ?

Il laisse entendre qu'il a découvert des choses qui ne lui ont pas plus : "Le mal est fait, si je puis dire, mais je me suis rendu compte de certaines choses, grâce à vous, ma communauté et à mes amis et cela je vous en remercie. Je ne vous décevrai plus." Parle-t-il du fait que la jeune fille était accusée par de nombreux internautes de sortir avec le youtubeur uniquement pour son argent ? En tout cas, certains ont du mal à croire en cette rupture et le soupçonnent de vouloir faire le buzz. Alors, vraie rupture ou rupture fake ?