TheKairi78 : son ex-copine de 16 ans menacée de mort, elle s'exprime

En avouant être en couple avec une mineure de 16 ans alors qu'il en a 33, Jaouad Daouki, plus connu sous les pseudos TheKairi78 ou TK78, ne pensait pas que l'histoire prendrait de telles proportions. Critiqué et insulté, le youtubeur décidait de mettre fin à leur relation afin de la protéger. Malheureusement, les internautes ont retrouvé la jeune fille prénommée Julie et ne l'ont pas épargnée. Silencieuse jusqu'à présent, elle s'est exprimée sur Twitter : "Première et dernière fois que je prends la parole à ce sujet, je m'étais promise de ne jamais la prendre, mais je suis désolée cela va trop loin".

L'ex petite amie de TheKairi78 victime de harcèlement

Elle confie être victime de harcèlement et avoir reçu des menaces de mort : "au début, ça ne touchait que moi, en DM je recevais plusieurs menaces de mort, on me menaçait de venir à mon domicile (dont l'adresse a fuité), on m'appelait sur mon numéro personnel, on m'insultait de tous les noms et mon téléphone sonnait toutes les secondes." Après avoir décidé de quitter les réseaux sociaux, elle y est revenu pour pousser un coup de gueule, alors que sa "famille a commencé à être touchée". "Egalement des menaces, il ont reçu des mails sur leurs boîtes mail pro".

Elle sort du silence

Ce n'est pas tout : "des anciennes photos de moi et vidéos privées, vidéos et photos prises à mon INSU également postées à mon INSU ont été publiées". Elle demande à ce qu'on la laisse tranquille : "Je ne vous ai rien demandé, ma famille non plus, s'il vous plait laissez-moi, l'histoire est close, on n'est plus en relation lui et moi, et jamais je ne cracherai sur lui car c'est une incroyable personne". Elle précise que le compte Snapchat TheJulie78 est fake et que le sien (lajuliepop) restera en privé.