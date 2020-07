The Witcher : Henry Cavill face aux critiques, "Je lis tout"

Attention, si vous avez critiqué The Witcher sur le web, Henry Cavill a peut-être lu votre message ! Celui qui incarne Geralt de Riv à l'écran et reprendra son rôle dans la saison 2 de la série de Netflix a avoué qu'il était très attentif aux réactions des internautes après la mise en ligne des épisodes de la saison 1.

"C'est vital pour moi de lire ça"

Même si elle est rapidement devenue l'une des séries les plus populaires de Netflix, The Witcher a quand même été critiquée sur le web, notamment à cause de sa chronologie pas très compréhensible. Une chose qu'a compris la showrunner et créatrice Lauren Schmidt Hissrich qui a promis que la suite sera plus facile à suivre. Henry Cavill, lui aussi, est très attentif aux réactions des spectateurs qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Interrogé par Vanity Fair sur le succès de la série, l'acteur a confié : "Je suis très heureux que les gens aiment tellement le personnage. Je sais qu'il y a des opinions mitigées et j'aime vraiment les lire elles aussi. Pour moi, c'est vital de lire ça, je suis sur tous les forums Reddit. Je lis toutes les critiques."

Pourquoi ? Car Henry Cavill veut se servir des réactions pour améliorer son interprétation dans la saison 2, attendue pour 2021. "Certaines critiques n'aident pas mais d'autres sont incroyablement utiles. Je prends tout et j'ai hâte de me rapprocher de plus en plus de l'écriture Andrzej Sapkowski (l'auteur des romans The Witcher, ndlr)" déclare l'acteur qui ajoute : "Pour moi, ça permet de voir, de comprendre et de trouver comment je peux faire mon travail d'une meilleure façon avec les moyens qu'on me donne, comment apaiser les gens et leur faire voir que je comprends ce personnage, que j'aime ce personnage autant qu'eux".