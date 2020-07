The Walking Dead : une fin différente pour la série ? Robert Kirkman veut dépasser les comics

Cela fait déjà un an que Robert Kirkman a pris la décision d'arrêter The Walking Dead. Pourtant, le créateur des comics l'a révélé lors d'une session de questions/réponses organisée par Hey Fandom!, ce choix ne signifie pas que cet univers n'a plus rien à raconter. Après avoir récemment donné vie à une courte histoire centrée sur Negan pour la bonne cause, le papa de Rick a cette fois-ci révélé, "Dans le dernier numéro, il y a de nombreuses histoires potentielles qui y sont sous-entendues, que ce soit avec le rendez-vous sur les voies ferrées, la colonie de l'Ouest qui s'unifie avec la colonie de l'Est. Il y a différentes pensées générales et notions qui y sont avancées".

Une série plus longue que les comics ?

Cela signifie-t-il que Robert Kirkman se sent déjà prêt à écrire de nouvelles intrigues ? Malheureusement, la réponse est non. Néanmoins, il espère que ces différentes fondations seront exploitées par les créateurs de la série d'AMC. Malgré des audiences de plus en plus catastrophiques pour la fiction horrifique, Robert Kirkman (qui en est l'un des producteurs) rêve en effet de la voir se prolonger à la télévision afin qu'elle puisse mettre en scène une conclusion différente à son histoire, "Si la série arrive au niveau des comics et qu'il est décidé de le dépasser, je suis plutôt excité à l'idée de pouvoir raconter un peu plus de choses avec un Eugene vieillissant, une Michonne devenue juge ou toutes les autres choses qui étaient teasées à la fin du comics. Ça pourrait être génial".

Continuer à faire grandir l'univers de The Walking Dead sans être obligé d'être le premier à travailler dessus pendant 10 ans ? Du génie !