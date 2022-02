The Walking Dead : un acteur de la série meurt à 31 ans

Le monde de la télévision américaine et plus particulièrement la famille de The Walking Dead est de nouveau en deuil. Déjà touchée par le décès de Scott Wilson alias Hershel Greene en 2018, c'est l'un des figurants cultes de la série qui est mort tragiquement. Son nom ? Moses J. Moseley.

Moses J. Moseley a joué ce zombie culte

Si son nom ne vous dit rien, vous connaissez sûrement son personnage : Moses J. Moseley incarnait l'un des zombies "esclaves" de Michonne (Danai Gurira) durant plusieurs saisons de The Walking Dead. Après son passage dans la série, il avait tenu quelques petits rôles, notamment dans Reine du Sud et Watchmen et avait aussi joué Hunger Games 2.