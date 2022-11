The Walking Dead saison 11 : voici l'autre fin très différente prévue à l'origine

Les fans de The Walking Dead attendent déjà les 3 séries dérivées : The Walking Dead : Dead City, le spin-off consacré à Negan (Jeffrey Dean Morgan) et Maggie (Lauren Cohan), The Walking Dead : Daryl Dixon le spin-off axé sur Daryl (Norman Reedus) et The Walking Dead : Rick et Michonne, le spin-off basé sur Rick (Andrew Lincoln) et Michonne (Danai Gurira).

La fin de The Walking Dead a failli être bien différente

Car la série originale s'est terminée. L'épisode 24 de la saison 11, qui est le tout dernier, a été diffusé ce dimanche 20 novembre 2022 sur AMC aux Etats-Unis (et il est dispo sur OCS en France). Après 11 saisons, c'était donc le grand final de la série. Une fin notamment marquée par le retour de Rick et Michonne ! Dans la dernière scène, Rick veut retrouver ses enfants mais il est coincé, prisonnier par la Civil Republic Army (expliquée dans World Beyond). Quant à Michonne, elle cherche Rick à dos de cheval, et coupe des têtes de zombies au passage.

Sauf qu'au départ, une autre fin était prévue. A l'origine, la scène finale rendait hommage à la BD de Robert Kirkman et au pilote de la série, diffusé en 2010. Mais le réalisateur Greg Nicotero a révélé à Insider que cette séquence sur Rick et Michonne a entraîné la suppression de la scène prévue. "Il y avait une scène que nous avions tournée" mais "nous avons senti qu'elle entrerait en conflit avec la scène de Rick et Michonne. Nous l'avons donc retirée".

Voici la fin originale de la série

Cette "scène coupée" devait nous montrer un saut dans le temps de 25 ans. Une deuxième personne proche de la série a détaillé au média comment devait se dérouler ce final original : "On voit une camionnette modifiée à l'éthanol, avec une jeune femme et un jeune homme sur les sièges avant (âgés d'une vingtaine d'années). Et au fil de la scène, nous réalisons qu'il s'agit de RJ et Judith adultes. D'autres versions adultes des enfants sont à l'arrière - Coco, Gracie, etc. Ils sont dehors, cherchant à escorter les survivants jusqu'à leurs communautés. Ils poursuivent l'héritage de leurs parents. Alors que RJ parle à la radio, il termine par : 'Si vous m'entendez, répondez. C'est Rick Grimes'. (Ce qui, bien sûr, est son nom - et la phrase que Rick dit dans le pilote). Puis nous terminons avec la voix d'un survivant qui répond : '... Allô ?'".

Cette fin qui était prévue au départ permettait de boucler la boucle, "c'était approprié, émotionnellement". Et une autre personne a précisé que cette fin originale est passée à la trappe parce que cela n'avait peut-être pas de sens de "terminer la série sur de 'nouvelles versions' de personnages que nous ne connaissons pas vraiment".