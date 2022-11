The Walking Dead saison 11 : quelle fin pour la série ? Le résumé du dernier épisode

Une page se tourne pour le monde de la télé. Lancée en 2010, The Walking Dead s'est terminée après 11 saisons et 177 épisodes. De nombreux personnages sont morts en cours de route, mais que s'est-il passé pour ceux qui restent ? Voici le récap du final.

Des morts

On commence avec les mauvaises nouvelles car, évidemment, il y a eu des morts pour ce grand final de la série de zombies. A commencer par Luke (Dan Fogler) et Jules (Alex Sgambati) qui se sont fait mordre. Si Jules s'est fait dévorer vivante (bon appétit), Luke a pu faire ses adieux à ses amis dans un moment particulièrement émouvant. Mais ce n'est pas tout. Rosita (Christian Serratos) est aussi morte en sauvant les bébés kidnappés. Sans qu'on s'en rende compte, elle se fait mordre puis a dévoilé sa blessure à Eugene (Josh McDermitt), une fois tout le monde en sécurité. Oui, on a pleuré !

Le sort de Judith

A la fin de l'épisode précédent, Judith (Cailey Fleming) se faisait tirer dessus par Pamela (Laila Robbins). On vous rassure : Judith s'en est sortie saine et sauve. Ouf. Elle était opérée par Tomi (Ian Anthony Dale ) et s'excusait même auprès de Daryl (Norman Reedus) de lui avoir caché que Michonne (Danai Gurira) était partie à la recherche de son père.

Negan et Maggie font (presque) la paix

De son côté, Negan (Jeffrey Dean Morgan) s'est excusé auprès de Maggie (Lauren Conrad) pour la mort sanglante de Glenn. Ils faisaient presque la paix puisque, même si Maggie n'acceptait pas de le pardonner pour le moment, elle le remerciait pour ses excuses.

En parallèle, les personnages étaient réunis dont Lydia (Cassady McClincy) et Elijah (Okea Eme-Akwari). Magna (Nadia Hilker) et Yumiko (Eleanor Matsuura) se retrouvaient aussi et s'embrassaient alors que Negan quitte le groupe pour toujours (enfin, presque puisqu'il aura son spin-off).

Les raisons du départ de Daryl

La série se concluait un an plus tard. On apprenait que Eugene et Max (Margot Bingham) ont eu une petite fille, qu'Ezekiel (Khary Payton) est devenu gouverneur du Commonwealth. On découvrait aussi les adieux de Daryl à Carol (Melissa McBride). Ce dernier a décidé de partir à la recherche de Rick et Michonne et quitte le groupe... sans Dog qu'il laisse à Judith.

Deux grands retours surprise

Mais The Walking Dead a gardé le meilleur pour la fin : dans la dernière scène, on retrouvait Rick (Andrew Lincoln) et Michonne, toujours séparés mais en train d'écrire des lettres à Judith. Et une tenue donne des indices : Rick porte une veste de la CRM (Civic Republic Military) et se fait appréhender par des soldats.