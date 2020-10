The Walking Dead saison 11 : quelle fin pour la série ? Lauren Cohen (Maggie) se confie

Rick de retour pour la fin ?

Le dernier épisode de The Walking Dead ne sera pas diffusé avant 2022 sur AMC et OCS, mais Lauren Cohan pense déjà à la fin de la série. Et si l'interprète de Maggie - récemment de retour à l'écran, a confessé à NME, "Il y a tellement de façons dont cela pourrait se terminer, je ne peux pas prévoir la fin", elle a néanmoins révélé avoir quelques envies.

"Si je veux rêver, j'aimerais voir Rick revenir. C'est comme ça que j'aimerais voir la série prendre fin, j'adorerais le voir descendre d'un hélicoptère et être accompagné de Michonne" a-t-elle ainsi déclaré, rejoignant le rêve de Norman Reedus (Daryl) qui ne conçoit pas non plus un final sans le personnage d'Andrew Lincoln.

Un saut dans le temps à venir ?

Mais ce n'est pas tout, Lauren Cohan imagine également une fin très spéciale pour sa propre héroïne. Non, pas de Glenn au programme, mais un saut dans le temps, "Ca serait vraiment fun si nous pouvions avancer de 40 ans. On ferait un gros plan sur les mains d'une vieille personne, et la caméra reculerait progressivement. Il nous faudrait quelques minutes pour comprendre à qui elles appartiendraient."

Selon elle, cette fin sobre et calme pourrait être particulièrement efficace afin de répondre à de nombreuses questions, "Ensuite, quand on réaliserait à qui sont ces mains, on comprendrait où ils sont, où en est le monde, ce que ça signifie, qui est avec elle... Ca pourrait être ses derniers jours. Et peut-être qu'elle ne mourrait pas en zombie. C'est une idée".

Une happy ending dans The Walking Dead, est-ce vraiment possible ? A suivre.