The Walking Dead saison 11 : Rick de retour dans les derniers épisodes de la série ?

On le sait, Rick - le personnage d'Andrew Lincoln, sera bientôt le héros d'une trilogie de films The Walking Dead. Un projet très important pour l'acteur et son personnage, mais qui n'empêche pas ses ex-partenaires d'espérer le retrouver à l'écran au moment de la fin de la série. Attention spoilers.