The Voice 2022 : Amel Bent déçue par les choix de Nolwenn Leroy ? La chanteuse se confie

Pour la saison 11 de The Voice, Nolwenn Leroy s'est invitée dans l'émission avec un rôle d'ange gardien. Son but ? Sauver quelques candidats éliminés lors des auditions à l'aveugle afin de leur offrir une seconde chance lors des battles. A cet effet, ce sont donc Jean Palau, Loris, Léo et Kilian qui ont été repêchés. Des choix judicieux ? Amel Bent - qui vient d'accoucher d'un troisième enfant, s'est confiée sur le sujet.