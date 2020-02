The Voice 2020 : combien gagnent les candidats ? Un ancien révèle son salaire

Les auditions à l'aveugle de The Voice 9 continuent ce samedi 15 février 2020 sur TF1 ! Après Antony Trice, Ifè, Gustine ou encore Verushka, quels talents vont réussir à séduire les coachs et compléter ainsi leurs équipes ? En attendant de le découvrir, un ancien candidat de la saison 8 a fait des révélations sur l'émission. Interrogé par L'instant de luxe, sur Non Stop People, le 11 février dernier, Rémy Solé, alias Léona Winter, a dévoilé le salaire des candidats.

Le salaire des candidats de The Voice révélé

Celui qui a participé à la dernière saison des Anges, les Anges 12 Asian Tour, a confié avoir été plutôt content de ce qu'il a touché : "Ça paye assez bien. Cela dépend de jusqu'où l'on va. Il y a un cachet entre 300 et 500 euros par soirée, et les répétitions sont payées". D'autant que le candidat drag-queen était arrivé en demi-finale dans l'équipe de Jenifer. Des infos qui concordent avec ce qu'avaient dit Del Estal et Xam Hurricane, candidats en 2018, sur radio Voltage : "C'est le tarif minimum syndical. On est payés pour les répets, ce qui est assez rare dans la musique il faut le signaler et pour les primes, ça fait à peu près 500 euros par semaine", déclaraient-ils au sujet des primes en direct.

Une belle somme qui est encore très loin de ce que touchent les coachs. S'il était dit que les coachs touchent en moyen entre 300 000 et 500 000 euros pour chaque saison, certains ont eu un salaire encore plus élevé : ce serait le cas de Florent Pagny qui, en 2014, aurait gagné 800 000 euros pour la saison ou de Mika, qui aurait reçu presque un million d'euros.