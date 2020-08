The Resident saison 2 : 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur Emily VanCamp (Nic)

4. Elle se sent plus proche de son perso dans The Resident que dans Revenge

Alors que vous pouvez la retrouver dans la saison 2 de The Resident (que TF1 avait arrêté de diffuser en juin 2020 avant de mettre la suite des épisodes), sachez qu'elle préfère justement son rôle de Nic dans The Resident que celui d'Emily Thorne dans Revenge. "Je suis certainement beaucoup plus proche de Nic que je ne l'étais d'Emily Thorne" avait-elle avoué au 20 minutes suisse, "C'était un challenge intéressant d'incarner une fille totalement perturbée, mais je suis beaucoup plus à l'aise dans The Resident. Je suis à l'aise dans une blouse d'infirmière même si c'était cool d'avoir de belles tenues de couturiers et des talons hauts sexy dans Revenge".