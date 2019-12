The Morning Show, Mental, Fleabag... : 10 séries à rattraper pendant les vacances

Succession

HBO signe une nouvelle série à la Game of Thrones, toute aussi qualitative puisqu'elle a été nommée aux Emmy Awards 2019, mais sans le côté fantastique. Ici pas de dragons ou de marcheurs blancs. Il s'agit d'une guerre familiale qui se déroule à notre époque. Tous se battent pour le "trône", pas en fer mais plutôt en or : celui sur lequel est assis le patriarche Logan Roy. Alors que ce dernier vieillit et se retire peu à peu de sa société, ses enfants veulent savoir qui héritera de sa fortune et surtout qui sera choisi pour diriger l'un des plus grands conglomérats de médias de la planète, que le père a réussi à bâtir. Une Succession qui ne se passe pas comme prévu et va déchirer la famille. En plus d'un scénario palpitant et plein d'humour noir, la série s'appuie aussi sur un casting 3 étoiles avec notamment Brian Cox (Le Sixième Sens, Braveheart), Alan Ruck (Spin City), Matthew MacFadyen (Orgueil et Préjugés avec Keira Knightley) et Kieran Culkin, le frère cadet de Macaulay Culkin (Maman, j'ai raté l'avion).

Disponible sur OCS.