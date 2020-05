The Mandalorian : un personnage culte aurait dû mourir dans la saison 1, inquiétude pour la suite ?

Un personnage sauvé in extremis

La saison 1 de The Mandalorian - disponible sur Disney+, n'était pas extrêmement passionnante, la faute à une histoire qui tiendrait sur la moitié d'un post-it, mais elle avait le mérite de mettre en scène quelques personnages sympathiques et attachants. Et parmi eux, difficile de ne pas citer Greef Karga - le leader de la guilde des chasseurs de primes, qui est passé du camp des ennemis de Mando à celui des alliés au fil des épisodes.

Pourtant, Jon Favreau - le créateur de The Mandalorian, vient de le confier dans un making-of de la série, le personnage de Carl Weathers n'était pas censé connaître un tel destin à l'écran, "Carl n'était pas supposé apparaître dans toute la saison. Il devait être présent dans l'épisode 1 et mourir dans l'épisode 3. Et c'était tout".

Greef Karga aurait dû être différent

Et à la question, "pourquoi avoir finalement changé d'avis ?" que vous pourriez légitimement vous poser, le mystère reste entier puisque Jon Favreau n'a pas souhaité en dire plus à ce sujet. Ce silence laisse-t-il entendre que l'idée de cette mort pourrait être réutilisée en saison 2, qui nous présentera par ailleurs énormément de nouveaux personnages ? Pas nécessairement.

Jon Favreau l'a ensuite précisé, Greef Karga s'est retrouvé au centre d'un changement de direction artistique en plein milieu de la production. A l'origine, ce personnage était censé être un alien et "Carl devait porter énormément de prothèses." Or, le créateur de la série l'a dévoilé, cette envie n'apportait rien de bien au personnage, "Je me suis rendu compte qu'il ne pouvait pas être un alien. Comment aurait-on pu cacher son visage. Ils avaient fait un dessin de Carl avec du maquillage, mais je lui ai dis, 'on ne peut pas te cacher'".

Par conséquent, en évitant à Carl Weathers des heures de maquillage et en réduisant ainsi le budget costume, Jon Favreau et son équipe ont simplement pu profiter de ces évolutions pour retravailler ce personnage et augmenter son importance, sans idée derrière la tête pour la saison 2.