The Magicians saison 5 : la série aura-t-elle une vraie fin ? La créatrice répond

Encore plus de choses à raconter dans The Magicians

A la surprise générale, Syfy a récemment annoncé que la saison 5 de The Magicians - actuellement diffusée aux USA, sera la dernière de la série. Une annonce qui a logiquement déçu les fans, mais pas que. Au micro de TVInsider, Sera Gamble (co-créatrice) a confessé qu'elle était prête à poursuivre la fiction.

"Y avait-il encore du gaz dans le moteur ? Je pense que la série parle d'elle-même concernant sa capacité infinie à créer. Le monde imaginé par Lev Grossman dans ses livres est si riche qu'il y a comme une centaine de séries à l'intérieur". Puis, afin de bien rappeler que cette décision d'arrêter The Magicians n'était pas celle de l'équipe créative, la showrunneuse a ensuite ajouté : "Je ne vais pas vous mentir, on aurait pu continuer encore et raconter énormément d'histoires à propos de ces personnages".

Une vraie fin pour la série ?

Un avis qui n'était donc pas partagé par Syfy, déçue par les mauvaises audiences de The Magicians, mais qui ne signifie pas que la conclusion de la saison 5 offrira une fin frustrante/bâclée à la série. Sera Gamble a tenu à rassurer les fans, les derniers épisodes auront de quoi satisfaire tout le monde : "On se sent plutôt bien, en accord avec la saison finale. Je trouve qu'elle arrive vraiment à préserver l'esprit du show".

Aussi, malgré l'impossibilité de raconter toutes les histoires qu'elle avait en tête, l'équipe semble fière de ce qu'elle a eu le temps de mettre en place cette année : "On a vraiment passé beaucoup de temps et de soin à, pas seulement parler de la meilleure façon de conclure l'arc de la saison 5, mais à se poser de nombreuses questions : 'Où était Julia dans l'épisode 1 ? Et dans l'épisode 2 ? Que veut-on raconter avec ça ?' Ce que l'on voit avec ces personnages, surtout dans le dernier épisode, ça représente bien ce que nous voulions raconter concernant leur entrée dans la vie d'adulte". Soulagés ?