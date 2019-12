The Flash saison 6 : un super-héros mort de retour en 2020 dans la série ?

Stephen Amell va peut-être quitter le Arrowverse au terme de la saison 8 d'Arrow, mais cela ne signifie pas que sa famille ne sera plus représentée à l'écran. Non, ni sa femme, ni sa fille, ne vont lui succéder dans les rues de Star City, mais Robbie Amell - son cousin, n'est pas contre l'idée de réapparaître dans The Flash.

Robbie Amell rêve d'un retour

Souvenez-vous, cela remonte déjà au tout début de la série, le comédien y incarnait Ronnie Raymond, le fiancé de Caitlin Snow et premier interprète de Firestorm. Et visiblement, son absence de la fiction super-héroïque (sa dernière apparition remonte à l'épisode 16 de la saison 3) commencer à lui peser.

"Revenir dans la série ? Oh oui. Dès qu'ils me veulent, je suis dispo !" a-t-il ainsi confié à Collider. Robbie Amell l'a précisé, il ne garde que des bons souvenirs de son expérience sur The Flash, "J'aime tout le monde sur cette série. Et Danielle Panabaker [l'interprète de Caitlin, ndlr] est la plus gentille. Ce casting est comme ma famille".

La série avant ses envies

Néanmoins, l'interprète de Ronnie l'a rappelé avec humilité, il ne veut pas s'imposer au détriment de l'histoire. Tandis que l'intrigue actuelle est liée au méga-crossover au sein du Arrowverse, il n'a pas envie de prendre la place de quelqu'un d'autre : "C'est difficile. Il y a beaucoup d'histoires à raconter et beaucoup de personnages à mettre en scène. Donc si jamais ils trouvent quelque chose, j'adorerais pouvoir revenir. Mais je ne veux pas marcher sur les pieds de quelqu'un. Il y a énormément de personnes qui ont mérité l'opportunité d'avoir d'excellentes histoires. Donc je pense que ça pourrait être quelque chose de simple, petit, mais j'adorerais."

Reste désormais à espérer que le Père Noël entendra son message à temps. On croise les doigts pour 2020.