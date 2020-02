The Flash saison 6 : la suite de la série sera "plus folle et intense"

Cette saison 6 de The Flash ne ressemble à aucune autre. Comme cela avait été annoncé dès cet été, le crossover Crisis on Infinite Earths - qui s'est étendu sur 5 épisodes au sein du Arrowverse et qui a réinventé tout cet univers, a obligé les créateurs à la diviser en deux parties. La première servait à préparer les personnages à la future Crise, la seconde - actuellement diffusée aux USA, voit les personnages faire face aux conséquences de cette Crise.

Une saison plus folle et intense

De quoi nous donner l'impression de suivre deux saisons différentes en une et permettre aux scénaristes de s'amuser plus librement à l'écran. Eric Wallace - le showrunner, a notamment révélé ceci à TVLine : "En raccourcissant la saison et en important des gros méchants qui ne sont là que pour quelques épisodes, les histoires sont devenues plus folles et intenses".

On ne sait pas encore si la future saison 7 suivra un modèle identique, mais l'inverse nous surprendrait. Eric Wallace l'a ensuite affirmé, à travers ce format l'écriture n'a jamais été aussi satisfaisante pour lui et son équipe : "Cela signifie que l'on peut aller encore plus loin et faire des choses encore plus dingues. On peut accomplir des objectifs narratifs, émotionnels... qui nous étaient impossibles par le passé. C'est vraiment le meilleur truc !"

Et pour nous le prouver, le showrunner a dévoilé la façon dont il a motivé son équipe à écrire la suite de la série : "J'ai défié tout le monde d'écrire l'histoire la plus dingue de The Flash et, wow, ils ne m'ont pas déçu. On n'est plus en mode horreur, on entre dans un territoire très science-fiction".

Si avec ça vous n'avez pas hâte de découvrir les prochains épisodes, on ne peut plus rien pour vous.