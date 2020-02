The Eddy : Netflix dévoile la date de sortie et le premier teaser de la série de Damien Chazelle

Netflix va nous gâter dans les semaines et les mois à venir. Après avoir mis en ligne Locke & Key, I Am Not Okay With This ou encore la saison 2 de Altered Carbon, plusieurs autres séries vont arriver. On a notamment hâte de voir la saison 3 de Elite, la nouveauté française Vampires ou encore la saison 4 de La Casa de Papel. Autre série qu'on attend avec beaucoup d'impatience : The Eddy qui a été tournée à Paris.

The Eddy disponible le...

C'est désormais officiel : The Eddy arrivera le 8 mai sur Netflix ! La plateforme a annoncé la nouvelle ce jeudi avec un premier teaser. Produite et réalisée (en partie) par Damien Chazelle à qui l'on doit notamment La La Land, la série raconte l'histoire d'Elliot (André Holland), un pianiste très connu à New York qui dirige désormais un club de jazz à Paris. Le premier teaser nous donne un petit aperçu de cet univers musical. Comme le dévoile Netflix dans un communiqué, la bande-originale du show sera lancée le même jour que les 8 épisodes que compte la série.

Le show crée par Jack Thorne (co-auteur de Harry Potter et l'Enfant maudit) rassemble André Holland, Joanna Kulig, Amandla Stenberg mais aussi les français Tahar Rahim et Leïla Bekhti. Les deux amoureux dans la vie joueront un couple à l'écran. The Eddy a été présentée à la Berlinale, le festival du film de Berlin cette semaine.