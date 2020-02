I Am Not Okay With This : faut-il regarder la nouvelle série teen de Netflix ?

Une série teen qui fait du bien

Si vous avez aimé Stranger Things et The End of the F***ing World (qui n'aura pas de saison 3), I Am Not Okay With This devrait sans aucun doute vous plaire. Cette nouvelle série est un réel mélange des deux shows, ce qui est plutôt logique puisqu'elle est produite par les producteurs de Stranger Things et basée sur le comic de Charles Forsman, l'auteur de The End of the F***ing World. Le côte surnaturel et le côte très réaliste de I Am Not Okay With This apporte un réel plus à l'histoire : on arrive parfaitement à se glisser dans la peau de Sydney face à ses galères d'adolescente et on se dit qu'on ne serait pas contre à l'idée d'avoir les mêmes pouvoirs qu'elle.

On s'attache surtout rapidement aux personnages de Sydney, Dina et Stanley, qui est d'ailleurs très attachant avec sa personnalité awkward et dérangeante, mais si drôle. Ces ados nous emmènent dans leurs aventures, on a l'impression de les vivre avec eux. Et même si la série réunit quand même quelques clichés bien connus, elle se démarque par son juste mélange entre l'humour, le fantastique et l'univers dark. Elle nous rend surtout accro avec ses nombreux mystères autour de la mort du père de Sydney. Quelle est la vérité ?

On a quand même un petit regret : I Am Not Okay With This met du temps à démarrer et à passer à l'action, les pouvoirs de l'ado arrivent un peu tard et ne sont pas assez développés. Les producteurs veulent sûrement en garder plus pour la saison 2, s'il y en a une, et au vu du dernier épisode, une suite est tout à fait envisageable. Cette saison 1 est donc plus à prendre comme un petit avant-goût.

En bref : La nouvelle série teen de Netflix fait du bien. Elle se regarde sans prise de tête et en une journée, c'est plié vu qu'il n'y a que sept épisodes de 20 à 30 minutes. À noter aussi la performance géniale de Sophia Lillis, le côté où elle s'adresse à son journal intime en voix-off est plaisant. On aurait quand même aimé que le show de Jonathan Entwistle et Christy Hall aille encore plus loin.