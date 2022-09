The Crown : le créateur prend une grande décision "par respect" après la mort d'Elizabeth II

Ce jeudi 8 septembre 2022, la reine Elizabeth II est morte à 96 ans. Un peu plus d'un an après le décès de son mari le Prince Philip, la souveraine est décédée "paisiblement" au château de Balmoral, a précisé Buckingham Palace dans un communiqué. Le Royaume-Uni est en deuil, les hommages s'accumulent (sans parler du gros fail d'une candidate de télé-réalité) et le roi Charles III prend le pouvoir. Mais cette mort va avoir une conséquence sur le tournage de The Crown, comme l'a confié Peter Morgan, le créateur.

Une pause dans le tournage de The Crown

Suite à l'annonce du décès de la reine, Peter Morgan (créateur de la série Netflix qui a aussi écrit le film The Queen avec Helen Mirren) a annoncé une pause très probable dans le tournage de la saison 6 de The Crown qui était actuellement en cours en Angleterre. Une décision prise par "respect" pour la famille royale et la reine Elizabeth, le boss du show Netflix expliquant qu'il considère The Crown comme une "lettre d'amour" à la reine. "Je n'ai rien d'autre à dire, que du silence et du respect" a-t-il écrit dans un email envoyé à plusieurs médias. Comme le rappelle Deadline, les producteurs de The Crown ont toujours prévu de mettre en pause le tournage en cas de décès de la souveraine. Pour l'instant, la durée de cette pause n'a pas été précisée.

La saison 5 de The Crown qui devrait arriver en novembre prochain sur Netflix mettra en avant une nouvelle actrice dans le rôle de la reine Elizabeth : après Claire Foy et Olivia Colman, c'est Imelda Staunton (Dolores Ombrage dans Harry Potter) qui incarnera la reine. Plusieurs autres personnages vont changer de visage dont le Prince Philip, le Prince Charles ou Diana. Pour l'instant, The Crown doit s'arrêter avec sa saison 6 et on ne sait pas si les plans vont changer suite au décès de la reine Elizabeth.