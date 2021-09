The Circle saison 3 : Kai et Calvin se sont-ils mis en couple après l'émission ? Ils répondent

Cinq mois seulement après la saison 2 de The Circle, avec Chloe Veitch de Too Hot To Handle, la saison 3 est dispo sur Netflix ! Les abonnés de la plateforme ont pu faire connaissance avec les nouveaux joueurs, Daniel, Kai, Nick, Calvin, James..., et les nouveaux catfish, tels que Ashley (Matthew de son vrai nom), Isabella (alias Sophia) et Jackson (aka Rachel). Les stratégies, elles, sont toujours au rendez-vous, mais les rapprochements (amicaux et sentimentaux) aussi.

Kai et Calvin en couple ?

Si Daniel et Ruksana sont devenus les meilleurs amis du monde, Kai et Calvin, eux, étaient bien partie pour commencer une love story. Malheureusement, leur jeu de séduction a été interrompu par l'élimination de l'un d'entre eux, mais a-t-il continué après le tournage de The Circle saison 3 ?

Certains d'entre vous risquent d'être déçus par la réponse puisque les deux candidats en sont restés au stade de potes. Ils se sont bien revus après l'émission de Netflix, mais ne se sont pas mis en couple pour autant : "Kai aura toujours une place profonde dans mon coeur, mais nous ne sommes que des amis. Après, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Nous nous parlons tous les jours" a expliqué Calvin à Parade. C'est so cute !

"On se parle tout le temps"

Quelque chose nous dit que Calvin n'aurait pas été contre l'idée d'aller plus loin avec Kai : "Quand j'ai vu Kai, j'ai tout de suite su que c'était mon style de filles. Je n'avais pas de stratégie, je voulais juste la connaître et je priais pour que ce ne soit pas un mec ou qu'elle ait un boyfriend", confie-t-il dans une vidéo YouTube spéciale The Circle.

"Après l'émission, on est devenu de très bons amis. Il est l'un de mes meilleurs amis maintenant. On se parle tout le temps depuis qu'on est rentré" ajoute Kai. Au moins, cela prouve que leur relation était bien sincère dans la saison 3.