The Circle saison 2 : couple avec Mitchell, rencontre avec le vrai Trevor... Chloe se confie

Chloe Veitch est une séductrice et elle ne s'en cache pas. Elle n'a d'ailleurs pas hésité à le montrer dans Too Hot To Handle et The Circle US saison 2 sur Netflix et cela lui a parfois joué des tours. Pour preuve, Chloe ne s'est pas rendue compte que Trevor n'était pas Trevor dans The Circle Game : il s'agissait en réalité de sa femme Deleesa, enceinte de leur deuxième enfant. Son avenir avec "Trev Trev" est donc parti en fumée, mais cette histoire a finalement bien arrangé Mitchell, friendzoné par la jolie brune dans le jeu.

Chloe et Mitchell en couple ?

Après The Circle US saison 2, Chloe Veitch et Mitchell sont restés en contact et se sont même "mis en couple" comme le confie le candidat dans un épisode spécial "Que sont-ils devenus", dispo sur YouTube. De son côté, l'ex-participante à Too Hot To Handle raconte ce qu'il s'est passé entre eux une fois l'aventure terminée : "Je l'adore, il a une place spéciale dans mon coeur. Après l'émission, on a énormément parlé. Il y avait des étincelles et une vraie alchimie. On a même échangé un bisou (...) J'ai même parlé à sa maman (Tammy de The Circle US saison 1, ndlr)."

"C'est une relation qui n'est pas officielle, mais nous sommes de bons amis. On attend de voir où tout ça nous mène. En tout cas, j'adore Chloe, c'est un amour", ajoute Mitchell. Finalement, ils ne sont pas vraiment en couple, mais ils ne sont apparemment pas contre à l'idée de l'être.

Bientôt la rencontre avec Trevor ?

Dans une autre interview, avec Deleesa pour BuzzFeed Celeb, Chloe Veitch révèle "ne toujours pas avoir rencontré le vrai Trevor" depuis la fin de The Circle : "Pour être honnête, je suis un peu gênée. Je crois que je n'ai même pas regardé son profil Instagram. Je culpabilise toujours. Deleesa et moi sommes devenues très bonnes amies. Je ne voudrai pas qu'elle pense que j'essaie de lui voler son mari (...) Je ne sais pas si je rencontrerais le vrai Trevor un jour."

En tout cas, Deleesa, elle, est partante pour une première rencontre entre son mari et Chloe : "Je ne pense pas qu'il meurt d'envie de rencontrer Chloe parce ce qu'il se sent aussi gêné, mais je pense que c'est la seule personne à être cool avec ça. Il serait sans aucun doute partant pour la rencontrer. Et puis, il est plus petit que toi Chloe. Je ne pense pas que tu serais attirée par lui de toute façon."