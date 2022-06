TEST Netflix : dans quelle série culte pourrais-tu jouer ?

Regarder des séries, c'est cool, mais jouer dans des séries, c'est encore mieux. Et comme il y en a tellement et qu'il est parfois difficile de faire un choix, on vient de te préparer LE test ultime pour t'aider dans ta future carrière d'acteur (ou de figurant en arrière-plan). Alors, quelle fiction de Netflix est faite pour toi ? Bon courage...

Dans quelle série Netflix pourrais-tu jouer ? Marseille Personne n'assume être à tes côtés ? Tout le monde t'oublie régulièrement ? Quand on parle de toi, c'est pour se moquer ? Bonne nouvelle, si ta vie a l'air clairement nulle, tu es au moins fait(e) pour jouer dans Marseille. Bon, c'est juste dommage que la série soit annulée... L'histoire de ta vie. Stranger Things T'es encore puceau / vierge ? Tu demande toujours la coupe Playmobil à ton coiffeur ? T'es destiné(e) à choper le diabète à force de manger des gaufres ? Stranger Things t'attend. Pour une fois qu'être un loser/une loseuse c'est considéré comme cool, profites-en ! On espère juste que tu n'auras pas une scène sur une piste de rollers... La Casa de Papel T'as kiffé porté un masque durant le Covid-19 ? Prison Break est ta série préférée ? T'es trop naze pour gagner de l'argent à Qui veut gagner des millions ? La bande du Professeur t'attend. A partir du moment où tes choix manquent de cohérence et où ta vie n'a aucune logique, tu as tout du partenaire idéal pour Tokyo & cie. Evite juste de confondre ta tenue rouge avec celle d'une certaine série coréenne ! You Tu as déjà scrollé l'intégralité du compte Instagram de ton crush ? T'as déjà cherché "Cube en plastique géant" sur Amazon ? Il y a une petite voix qui te parle souvent dans ta tête ? Bien joué, tu es un(e) stalker/euse de qualité. Clairement, tu fais flipper et on veut pas t'approcher, mais tu possèdes le CV idéal pour aider Joe à pécho. Ou te faire tuer, ça dépendra de ton karma... Emily in Paris Tu parles franglais couramment ? T'as plus de hashtag sous une photo Instagram que de like ? Les seuls fruits que tu consommes c'est sur Fruitz ? Emily in Paris est clairement la série qui est faite pour toi. Bon, tu vas te mettre toute la France à dos à force de nous faire passer pour des débiles, mais tu seras entouré(e) de beaux gosses / belles gosses. Encore un gros cliché sur Paris ça. Si on pouvait exaucer l'un de tes vœux, ça serait quoi ? Quel(le) est ton modèle dans la vie ? C'est bientôt l'été, tu pars où cette année ? T'es sur la plage, quel objet amènes-tu absolument avec toi ?

Quelle punchline de rap te correspond le plus ? (On te juge pas. Juste un peu) Quelle serait ta bio sur Tinder ? Quelle qualité pourrais-tu te donner ? Quel défaut pourrais-tu te donner ? Quand on parle de toi, on dit que t'es...