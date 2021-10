Teen Wolf, le film : Tyler Posey dévoile ce qu'il attend le plus

Officiellement, on ne sait pas quels acteurs de Teen Wolf seront de retour pour le film. Mais Tyler Posey est plus prêt que jamais. Depuis la fin de la série en septembre 2017, l'acteur milite pour une suite des histoires des loup-garous de Beacon Hills. Et son souhait est enfin devenu réalité : le jour de l'anniversaire des 4 ans de la diffusion du final (redécouvrez la fin de Teen Wolf), Paramount+ a annoncé qu'un film qui servira de suite à la série va sortir en 2022. L'acteur sera évidemment au casting.

Tyler Posey est prêt pour le film Teen Wolf, ce qu'il attend le plus

Interrogé par Entertainment Weekly, Tyler Posey a évoqué le futur film Teen Wolf (retrouvez les premières infos sur ce qui nous attend) et a confié être "excité de jouer de nouveau ce personnage. Il me manque, je l'aime" déclare l'acteur. Et il a aussi évoqué ce qu'il attend le plus dans la future saison. "Je pense que ce qui m'excite le plus c'est de les voir plus âgés. Nous étions au lycée pour ce qui nous a semblé durer 10 ans. Je suis excité de les voir grandir et sortir du lycée. Le lycée était presque un personnage donc je suis excité de voir comment ça va être sans ça. Ce sera intéressant" a expliqué l'acteur.

"Ce qui portait la série, c'était ces relations, surtout entre mon personnage et celui de Dylan O'Brien, Stiles. Pour moi, c'est une chose importante de la série et ce qui a fait que les gens ont aimé la série. (...) Je pense que tant qu'on a cet élément avec une relation forte, amicale ou romantique, alors le reste du puzzle va se mettre en place" confie aussi l'acteur qui avoue quand même ne rien savoir pour le moment sur le scénario.