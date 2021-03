Teen Wolf de retour avec une suite ? Tyler Posey dit toujours oui et il a même déjà des idées !

Alors que des reboots de Pretty Little Liars, Gossip Girl ou encore True Blood sont en préparation, les fans de Teen Wolf continuent d'attendre l'annonce du retour de la série. Malheureusement pour eux, aucune suite et aucun revival ne sont dans les petits papiers de MTV et de la production pour le moment. En tout cas, ils peuvent compter sur Tyler Posey pour convaincre les équipes de donner une nouvelle saison à Teen Wolf. L'acteur est d'ailleurs prêt depuis plus d'un an pour reprendre son rôle de Scott McCall.

Tyler Posey prêt pour une suite de Teen Wolf !

Dylan O'Brien, Holland Roden, Colton Haynes, Cody Christian... les autres acteurs sont aussi prêts pour une suite, mais s'ils restent assez discrets à ce sujet, Tyler Posey continue de militer pour le retour de Teen Wolf : "J'ai envoyé des messages à Jeff Davis (le scénariste de la série, ndlr) avec quelques idées. On a même échangé des messages vocaux à ce sujet. Je pense que tout dépend de Jeff et de MTV. Il faut conclure un accord, mais je suis prêt", confie la star dans le podcast Just for Variety.

Tyler Posey explique ensuite : "Ce qui est cool, c'est que Teen Wolf semble encore plus populaire maintenant que ce n'est plus diffusé. Les gens en veulent plus, c'est donc peut-être le moment idéal pour revenir." Ce n'est pas Dylan O'Brien qui le contredira : "Nous allons nous retrouver à un moment", a assuré l'ex-interprète de Stiles à Variety en 2020.

"J'ai toujours dit que j'adorerais revenir"

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Tyler Posey s'exprime sur la potentielle suite de Teen Wolf : "Je serai toujours ouvert pour ça. J'ai toujours dit que j'adorerais revenir dans Teen Wolf, si la série devait un jour revenir. Que ce soit dans un film ou autre", a déclaré l'acteur à Us Weekly en 2019. Il n'y a donc plus qu'à croiser les doigts !