Tatiana-Laurence Delarue raconte son accouchement risqué : "Les médecins ont tout fait pour me sauver"

L'ancienne chroniqueuse de C8 s'est montrée particulièrement courageuse pendant ces cinq jours de travail. Elle révèle même qu'elle aurait pu y laisser la vie. "A la suite de cet accouchement, j'ai fait une hémorragie... Plus de 40 minutes. Les médecins ont tout fait pour me sauver, pensé à tout, transfusion sanguine etc... Observation jusqu'à plus de 5 Heures du matin... On regagne notre chambre tous les 3 au petit matin... Finalement je vais bien🙏 Juste fatiguée. Peu importe...💭 C'est pour cela que j'ai mis autant de temps à vous offrir notre histoire" explique-t-elle. Heureusement, aujourd'hui tout le monde se porte à merveille et on souhaite plein de bonheur à la petite famille !