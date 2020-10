Tarek Boudali (30 jours max) : "Je suis le Tom Cruise français d'origine marocaine"

Le Tom Cruise français

WTF et gaguesque, 30 jours max est généreux en séquences d'action. Et en grand fan de Tom Cruise, Tarek Boudali a tenu à réaliser lui-même ses cascades malgré le froid (le film a été tourné en hiver 2019).

"Je suis le Tom Cruise français d'origine marocaine." plaisante Tarek. "C'est vrai que je le dis pas mal en promo parce que quand on me demande 'Pourquoi as-tu voulu faire tes cascades toi-même ?', l'une des raisons est que je suis fan de Tom Cruise. Mais aussi de Jean-Paul Belmondo. Et quand tu vois que Tom Cruise fait ses cascades lui-même et qu'elles sont plus impressionnantes les unes que les autres, tu te dis que cela rajoute un vrai plus au film. J'ai voulu faire pareil. Même si c'est une comédie."

Un véritable défi pour Tarek qui passe un quart du film torse nu dans le froid. "Il faisait très froid. On tournait de septembre à décembre et quand tu es en moto à rouler à 90km/h torse nu, tu le sens bien." précise-t-il. "Je ne suis pas tombé malade mais à un moment j'ai fait une petite crise d'hypothermie. Dans la loge j'ai commencé à faire des petites...convulsions." "Ce mec est un surhomme" reprend José Garcia. "Je pensais vraiment qu'il allait se chopper une pneumonie. Le corps a ses limites et il faisait vraiment très froid. Mais non, résistance totale jusqu'au dernier jour (rires). Ce type est Tom Cruise !".

30 jours max, actuellement au cinéma.