Sylvie Filloux (Alice Nevers saison 18) : que devient-elle depuis Demain nous appartient ?

En 2018, Sylvie Filloux annonçait son départ de Demain nous appartient, pour se consacrer à ses études aux Etats-Unis, et laissait entendre qu'elle reviendrait dans la série de TF1 au bout d'un an. Les téléspectateurs ont donc été surpris de découvrir une autre actrice dans la peau de Judith en 2019 : Sylvie Filloux a finalement décidé de ne pas reprendre sa place et a été remplacée par Alice Varela.

Les projets de Sylvie Filloux depuis Demain nous appartient

Elle n'a d'ailleurs jamais expliqué pourquoi elle n'a pas fait son grand retour dans Demain nous appartient. En tout cas, Sylvie Filloux n'a pas eu le temps de s'ennuyer depuis son retour en France avec son diplôme en poche. Elle a notamment joué dans les saisons 1 et 2 d'Astrid et Raphaelle sur France 2 et a tourné au mois de septembre dans Tant pis pour le sud, le nouveau film du réalisateur Vincent Orst. Sylvie Filloux a aussi décroché un rôle dans l'épisode 1 de la saison 18 d'Alice Nevers sur TF1, qui a été enregistré en octobre 2019.