Stranger Things saison 5 : Vecna est-il le frère d'un personnage ? La théorie à laquelle on ne s'attendait pas

Dans la saison 4 de Stranger Things, les habitants de Hawkins ont fait face à un ennemi très coriace et flippant : Vecna, joué par Jamie Campbell Bower. On apprenait en fait que ce big bad de l'Upside Down était en réalité 001, le premier sur lequel le Dr Brenner / Papa (Matthew Modine) a mené des expériences et qui a guidé Eleven (Millie Bobby Brown) lorsqu'elle était enfermée dans le laboratoire. Son vrai nom ? Henry Creel : ses pouvoirs se sont manifestés pour la première fois alors qu'il était enfant et il a tué sa mère et sa soeur. A moins que..

Vecna est-il le frère de Karen ? La théorie qui fait parler

Depuis la fin de la saison 4, les fans ont dévoilé leurs théories sur la suite de Stranger Things et certaines continuent d'arriver. Et franchement, on n'avait pas venu venir celle-ci : sur TikTok, un internaute a dévoilé son idée WTF mais pas si impossible. Selon cette personne, Karen (la mère de Mike et Nancy) serait en fait la soeur de Vecna / Henry. Say what ?

Si tu n'y crois pas du tout, on te décortique cette théorie. Elle se base en fait sur l'affiche de la saison 4 montrant Karen. Chacun des personnages a droit à sa propre affiche où l'on aperçoit un élément lié à son histoire dans les épisodes. Pour Eleven, on voit par exemple un labo, pour Will une image de sa maison en Californie, pour Hopper une référence à la Russie et pour Lucas, la maison des Creel. Et pour Karen ? On y aperçoit également cette maison alors que le personnage n'est pas lié aux Creel à priori.