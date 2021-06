Stranger Things saison 4 : comment le film Black Widow a changé les plans de la série pour Hopper

On le pensait mort à la fin de la saison 3 de Stranger Things, finalement, Hopper sera bel et bien présent dans la future saison 4 de la série de Netflix. On a pu le découvrir à travers les premiers teasers, le personnage a en effet réussi à éviter l'explosion dans le centre commercial d'Hawkins en utilisant l'un des fameux passages qui l'a mené tout droit dans une prison en Russie.

Deux projets, un "même rôle"

Le début de nouveaux problèmes à venir pour le shérif, mais également le point de départ d'une étonnante coïncidence. Et pour cause, David Harbour - son interprète, l'a confié auprès de Jimmy Kimmel, en décembre 2018, un mois seulement après la fin du tournage de cette saison 3, Marvel l'a contacté afin de lui offrir le rôle de Red Guardian dans le film Black Widow.

"Ils me voulaient pour jouer un mec qui, au début du film, apparaît dans une prison en Russie" a-t-il révélé. Et forcément, cette situation improbable l'a beaucoup fait rire sur le moment, "Il y avait donc déjà toutes ces théories sur le fait qu'Hopper pouvait s'être retrouvé coincé en Russie, puis avait enfilé un super-costume".

Problème de ressemblance

Cependant, si cette coïncidence peut prêter à sourire aujourd'hui, il faut savoir qu'elle n'est en réalité par restée sans conséquences. Pour ce film du MCU, David Harbour s'était en effet offert un nouveau look, "J'avais des cheveux longs, une barbe et j'étais assez massif". Le problème ? Les créateurs de Stranger Things espéraient justement mettre en scène une telle évolution pour Hopper durant la saison 4, dont le tournage est toujours en cours, "C'était prévu que l'on parte sur un tel style".

Or, il est rapidement devenu inconcevable pour l'acteur de repartir sur la même chose, au risque de voir cette suite être décrédibilisée ou sans cesse ramenée au film, "Je leur ai dit, 'Les gars, on peut pas faire ça. Je sors tout juste d'un film Marvel comme ça, je ne peux pas garder les mêmes cheveux et la même barbe". De quoi décevoir les créateurs de la fiction, qui ont donc été contraints de trouver une solution alternative, "On est alors partis sur un look totalement différent. On a préféré raser la tête d'Hopper !"

Un mal pour un bien puisque Hopper parait finalement plus humain et crédible de cette façon.