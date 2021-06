Stranger Things saison 4 : bientôt la fin de la série ? L'étrange teasing de David Harbour

En attendant le retour de Stranger Things, c'est dans le film Black Widow que l'on retrouvera prochainement David Harbour au cinéma. Un nouveau projet très important pour l'acteur, qui ne l'empêche heureusement pas de se confier sur la saison 4 de la série de Netflix. Et sans surprise, la suite des aventures de Hopper, Eleven, Mike & Cie sera spectaculaire.

Une suite différente des précédentes saisons

Au micro de Collider, David Harbour n'a ainsi pu cacher son enthousiasme en évoquant les prochains épisodes, "La première chose à savoir, c'est que c'est plus énorme. En terme d'ambition, d'échelle... Ne serait-ce qu'à travers l'idée que nous ne sommes plus à Hawkins désormais [une partie de l'histoire se déroulera en Russie, ndlr]".

Une nouvelle direction qui semble par ailleurs faire son bonheur. Après trois saisons classiques, qui commençaient à se répéter, l'acteur est désormais heureux de voir un certain renouvellement se mettre en place dans l'histoire, "En terme de décors, ça va être plus énorme. On introduit de nouvelles choses".

Le début de la fin

De fait, cette saison 4 pourrait rapidement devenir la plus importante de toutes. Déjà décrite comme sa "saison préférée", David Harbour a ensuite laissé entendre qu'elle ouvrirait la porte... à la future conclusion de la série, "On resserre également l'intrigue et on l'amène vers une certaine direction afin de dégager une voie claire, spécifique et définitive pour une fin, le moment venu".

Ne comptez pas sur l'interprète de Hopper pour développer sa pensée, "Je ne peux pas en dire davantage", mais cela semble néanmoins indiquer que la saison 5, qui devrait suivre, pourrait donc être la dernière. Une situation qui serait loin d'être surprenante puisque les créateurs de Stranger Things ont régulièrement parlé d'un plan sur 5 ans. Et avec les acteurs qui ne cessent de vieillir, ça serait logique.