Stephen Amell (Arrow) : sa photo torse nu moquée, il répond cash aux trolls

Stephen Amell : l'interprète d'Oliver Queen alias Green Arrow se fait clasher sur son physique

En octobre 2020, Stephen Amell avait teasé une saison 9 d'Arrow. Celui qui incarne Oliver Queen alias Green Arrow dans la série Arrow, mais aussi dans les séries Flash, Supergirl, Batwoman, DC's Legends of Tomorrow était en effet prêt à ressusciter Olivier Queen.

Sauf que l'acteur qui aimerait un retour du super-héros a récemment posté une photo de lui sur son compte Instagram. Et s'il est toujours aussi canon et sexy, beaucoup d'internautes trouvent qu'il a pris du poids. "Passez un bon samedi. Enfilez un short rose et lisez le livre de Gary. Mais seulement si vous voulez être plus intelligent" avait-il commenté en légende de sa photo de lui torse nu.