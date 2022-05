Stéphanie (L'amour est dans le pré 2021) : son quotidien bouleversé par la maladie, "Je vais devoir vivre avec"

Stéphanie et Hervé font partie des couples phares de L'amour est dans le pré 2021. Dès l'étape du speed dating, le courant est tout de suite passé entre l'aide-soignante et l'agriculteur. Les deux amoureux, toujours ensemble aujourd'hui, ont même révélé avoir une vie sexuelle de folie ! Mais, ce jeudi 12 mai 2022, c'est une beaucoup plus mauvaise nouvelle que la jeune femme a annoncé à ses abonnés Instagram. En effet, après Mathieu, candidat de la même saison, qui a parlé de sa maladie incurable dans une interview, Stéphanie a elle aussi dévoilé qu'elle avait des problèmes de santé et que cela bouleverse son quotidien.

"Je me rends compte que je vais devoir vivre avec cette maladie"

"Aujourd'hui je ne suis pas en grande forme, j'ai à nouveau des vertiges, des acouphènes, perte d'audition à mon oreille gauche et surtout une grande fatigue. Je me rends compte que je vais devoir vivre avec cette maladie" peut-on lire sous un post publié sur son compte Instagram. D'après une abonnée, celle qui a failli spoiler l'aventure ADP serait atteinte de la maladie de Ménière, une maladie chronique de l'organe de l'équilibre. Elle est liée à un dysfonctionnement de l'équilibre pressionnel des liquides de l'oreille interne.