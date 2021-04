Stellia Koumba (The Voice 2021) censurée dans le montage ? Elle se confie sur cette "injustice"

L'aventure The Voice 2021 a pris fin ce samedi 24 avril pour Stellia Koumba. Un arrêt prématuré logiquement difficile à digérer à quelques épreuves des primes, mais ce n'est pourtant pas ce coup du sort qui attriste la chanteuse aujourd'hui. De passage dans l'émission Touche pas à mon poste ce jeudi 29 avril, elle a en effet confié sa déception vis-à-vis du montage.

Stellia Koumba étrangement coupée au montage

Et pour cause, à l'inverse de tous les autres candidats ce soir-là, Stellia Koumba a été la seule à ne pas avoir le droit à un véritable portrait dans lequel on aurait pu découvrir les coulisses de sa préparation et surtout, l'origine du choix de sa chanson. Un crève-coeur pour l'artiste qui s'avoue "pleinement déçue" tant ce son est attaché à une triste expérience personnelle liée au racisme, ce qu'elle avait parfaitement expliqué en amont de sa performance afin d'y délivrer un message de tolérance.

Aussi, alors qu'elle reconnait elle-même que sa performance n'a pas été très bonne, la faute notamment à l'émotion ressentie au moment de chanter, elle regrette à ce jour que le contexte n'ait pas été présenté au public, "Je suis prise d'émotion, on ne voit pas qu'à la fin je pleure. Je pleure littéralement. Le public scande mon nom parce qu'il comprend le pourquoi de cette chanson quand je l'explique. Et tout ça a été coupé. Et je me suis sentie un peu... J'avais déjà subie une injustice et là, rebelotte."

La chanteuse censurée par la production ?

Faut-il alors comprendre que Stellia Koumba a été victime de censure de par son discours ? Pour Gilles Verdez, la réponse est oui. Pire, il n'a pas hésité à assurer que ce choix de montage aurait été pris sous des prétextes racistes, "Il y a une vraie volonté de discrimination. Il y a eu une organisation faite pour vous éliminer, et elle n'est pas à mon avis étrangère à votre couleur de peau". Une affirmation rapidement retoquée par les autres chroniqueurs et Cyril Hanouna, "il a dit une grosse bêtise", même si la bande de TPMP n'a pas caché sa surprise devant une telle différence de traitement entre la chanteuse et les autres participants.

Interrogé à ce sujet, Benjamin Castaldi a de son côté dévoilé une triste théorie qui pourrait expliquer cette situation et l'absence de son propos sur la tolérance, "A mon avis, je pense que la compétition avance et qu'ils avaient envie d'avoir des messages qui soient un peu mièvres, sans engagement, et faire un spectacle un peu plat, plutôt lisse. Ils ont dû se dire, 'on va pas en remettre une couche'".

Une explication déprimante qui va d'ailleurs dans le sens de Stellia Koumba, qui refuse d'y voir un acte raciste contre elle, "Je ne parlerais pas vraiment de discrimination. Je pense que c'est un choix éditorial", ce qui n'attenue cependant pas sa déception, "Il est vrai que le constat est là : je suis là seule pour qui on ne montre ni les répétitions, ni le pourquoi de ma chanson. Au-delà du fait de chanter, moi j'ai un message bien particulier à passer".