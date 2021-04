The Voice 2021 : pourquoi y a-t-il du public durant les battles en plein confinement ?

Pourquoi le public est-il présent ?

Quand The Voice 10 a débuté sur TF1, les nouveaux talents de l'émission ont dû passer des auditions à l'aveugle dans une salle vide, la faute à l'épidémie de Covid-19 qui a logiquement empêché la présence de public dans les gradins. Pourtant, à la surprise générale, de nombreux spectateurs sont finalement apparus dans la salle à partir des battles, lancées le 27 mars dernier.

Une situation qui a logiquement interrogé les téléspectateurs et qui a obligé ITV Studio France (producteur du programme) à se confier sur cette petite révolution. Auprès de Télé-Loisirs, l'un des représentants de la société de production a ainsi révélé, "Dans les auditions à l'aveugle, il y a ce côté un peu intimiste qu'on a plus avec les battles. Cette étape du télé-crochet, "plus spectaculaire" que les auditions à l'aveugle aurait réellement pâti d'une absence totale du public". Bref, ce choix a été fait pour le spectacle et apporter une meilleure ambiance à l'écran.

Un non respect du confinement ?

Une décision totalement égoïste et peu respectueuse des nouvelles mesures de confinement annoncées récemment par le gouvernement afin d'affronter la troisième vague du virus ? Pas tout à fait. C'est un détail qui ne vous a probablement pas échappé, mais les battles ne sont pas diffusées en direct. De fait, les séquences actuellement dévoilées sur TF1 ont en réalité été tournées en décembre 2020, à une époque où les règles étaient un peu moins strictes.

Surtout, ITV Studios France l'a assuré, tout a été fait dans les règles de l'art au moment d'inviter quelques chanceux dans les gradins afin de ne causer aucun risque à personne, "Tout le monde était masqué, à un mètre de distance minimum et avec prise de température avant d'entrer en plateau et gel hydroalcoolique mis à leur disposition dès leur arrivée".

Une confession qui devrait en rassurer plus d'un, mais qui pose désormais une autre question : la production osera-t-elle faire revenir le public lors des futurs primes en direct dans le cas où le confinement serait toujours en place ? A suivre.